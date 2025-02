Səsvermədən sonra Mərkəzi Seçki Komissiyasına 20 müraciət daxil olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) sədri Məzahir Pənahov MSK-nın fevralın 3-də keçirilən iclasında bildirib.

O qeyd edib ki, müraciətlərdən 14-ü Dairə Seçki Komissiyasının (DSK) səlahiyyətində olduğu üçün DSK-ya göndərilib.

