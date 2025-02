ABŞ Avropa Birliyinə də əlavə vergilər tətbiq edəcək - Tramp

ABŞ Kanada və Meksika ilə yanaşı Avropa Birliyinə də əlavə vergilər tətbiq edə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Prezident Donald Tramp açıqlama verib. O, Meksika və Kanadaya verilər tətbiq ediləcəyindən danışarkən "Avropa Birliyi xətti keçdi" deyib. Gömrük rüsumları barədə siyasətini dəyərləndirən Tramp tariflərin genişləndirilib-genişləməyəcəyi ilə bağlı suala, “Avropa İttifaqına tarif tətbiq olunacaq, çünki onlar bizdən istifadə ediblər və 300 milyard dollardan çox kəsirimiz var", - deyə cavab verib.

Kanada və Meksikaya tətbiq edilən tariflərlə bağlı Tramp bildirib ki, həmin dövlətlərin ABŞ-yə vergi borcu var və onlar borclarını ödəyəcəklər. Tramp vurğulayıb ki, Meksika və Kanada ticarətdə bərabərliyi təmin etməlidir.

