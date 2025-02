Priştinada fövqəladə vəziyyət elan edildi

Kosovonun paytaxtı Priştinada məişət tullantılarının yığışdırılması ilə bağlı problemlərə görə fövqəladə vəziyyət elan edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Priştinanın meri Perparim Rama bildirib ki, şəhərdə zibil yığılmasına cavabdeh olan yeganə şirkət “Pastrimi” öz vəzifəsini səmərəli şəkildə yerinə yetirmir. Onun sözlərinə görə, şirkətin tullantıları təkbaşına yığmağı öhdəsinə götürmək imkanı yoxdur. Rama bildirib ki, fövqəladə vəziyyətdən paytaxtın düzgün təmizlənməsi üçün özəl şirkətlərin dəstəyini qazanmaq üçün istifadə ediləcək. Məlumata görə, Priştinanın bəzi məhəllələrində zibil qabları həddən artıq dolub və bir çox zibil qutuları günlərdir təmizlənmir.

Bundan əvvəl də paytaxtda zibil böhranı baş vermişdi. Priştina Bələdiyyəsi oxşar vəziyyətə görə fövqəladə vəziyyət elan etmişdi.

