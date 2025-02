Bakıda həftəsonu qar yağacaq? - RƏSMİ

Bakıda yaxın günlərdə hava şəraitinin dəyişkən olacağı, həftə sonu isə qar və sulu qarın yağması ehtimal olunur. Bu barədə "accuweather.com" və "az.meteocast.net" kimi hava proqnozu saytlarında məlumat var.

Milli Hidrometerologiya Xidmətindən Metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, Bakı və Abşeron yarımadasında yağıntı ilə bağlı xəbərlər hələ dəqiq hesab olunmur.

“Hazırda Bakıda və Abşeronda hava şəraiti küləklidir deyə yağıntılarla bağlı məlumatlar fevralın 6-da ictimaiyyətə təqdim ediləcək”, - deyə qurumun məlumatında qeyd olunub.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

