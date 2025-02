İtaliya Trampa vasitəçilik təklif etdi

İtaliya ticarət müharibəsinin qarşısını almaq üçün ABŞ və Avropa arasında körpü rolunu oynamaq istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İtaliyanın xarici işlər naziri Antonio Tajani açıqlama verib. Tajani əlavə gömrük rüsumlarının hər iki tərəfə zərər verəcəyini vurğulayaraq, Romanın danışıqlara üstünlük verdiyini, lakin mümkün sanksiyalara da hazır olduqlarını bildirib. Onun sözlərinə görə, ABŞ əlavə gömrük vergilərinin tətbiqində israrlı olacağı təqdirdə İtaliya da cavab tədbirləri həyata keçirəcək. “Şirkətlərimizin və vətəndaşlarımızın rifahını qoruyacağıq” deyən Tajani böhrana səbəb olmayacaq həllər tapmaq üçün səy göstərdiklərini bəyan edib.

Tajani bildirib ki, Vaşinqtonun yeni tarifləri təkcə Avropa iqtisadiyyatına zərər verməyəcək, həm də ABŞ-nin öz maraqlarına zidd olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.