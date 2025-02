Ulduz futbolçu "Real"a gəlmək istəyir

"Mançester Siti" və "Real Madrid" “Milan”ın ulduz sol cinah müdafiəçisi Teo Hernandesi transfer etmək üçün yarışır.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Milan” mövsümün fasiləsində 7 futbolçusunu icarəyə göndərərək, 2 futbolçu transfer edib. Bununla belə, Teo Hernandezlə razılıq əldə edilməyib. Məlumata görə, fransız ulduzun hazırkı müqaviləsi 2026-cı ildə yekunlaşır. “Milan”la müqavilənin yenilənməsi danışıqları hazırda dalana dirənib. Xəbərdə deyilir ki, "Mançester Siti" “Juventus”un sol cinah müdafiəçisi Andrea Kambiasonu əsas hədəf kimi müəyyənləşdirib. Lakin bu transfer baş tutmasa İngiltərə nəhəngi Hernandesi heyətinə qatmağa çalışacaq.

İtaliya mətbuatında yer alan xəbərlərə görə, transferdə “Real Madrid” daha üstün mövqedədir. Fransız futbolçu keçmiş klubu “Real Madrid”ə qayıtmaq istəyir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.