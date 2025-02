Biz HƏMAS-ı məhv edəcəyik və girovlarımızı geri qaytaracağıq.



Metbuat.az xəbər verir ki, bunu İsrailin Baş naziri Binyamin Netanyahu "X" hesabında bildirib.

O qeyd edib ki, İsrail bütün girovları geri qaytarmaq üçün əlindən gələni edir:

"Biz onların təhlükəsizliyini təmin edəcəyik. Mənim Komitəyə də göstərişim belədir: bunu vasitəçilərdən tələb edin. Prezident Tramp mənimlə tamamilə razıdır. Biz bütün girovları geri qaytarmaq üçün əlimizdən gələni edəcəyik, lakin HƏMAS orada olmayacaq".

