Türkiyənin Milli Kəşfiyyat Təşkilatının (MİT) rəisi İbrahim Kalın Tehranda səfərdədir.

Metbuat.az IRNA-ya isrinadən xəbər verir ki, o, İranın Milli Təhlükəsizlik Ali Şurasının rəhbəri Əli Əkbər Əhmədianla görüşüb.

Görüş zamanı ikitərəfli münasibətlər, regional vəziyyət, xüsusilə də Suriyadakı vəziyyət müzakirə edilib.

Hər iki tərəf vurğulayıb ki, Türkiyə və İran arasındakı münasibətlər sıxdır, əsas məsələlərdə isə onların mövqeləri üst-üstə düşür.

