Azərbaycanda 27,7 milyon kitabxana fondu olan 2913 kütləvi kitabxana var.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatında qeyd edilib.

İlkin məlumatlara əsasən, həmçinin ölkədə 2214 klub müəssisəsi, 243 muzey, 29 peşəkar teatr və 436 mədəniyyət və istirahət parkı əhaliyə xidmət göstərir.

