Yağan güclü qar bu yolları bağladı - FOTO

Bir neçə gündür ki, Yardımlı rayonuna qar yağır. Qar daha çox rayonun ucqar dağ kəndləri olan Alar, Şıxhüseynli və Arvana kəndlərinə yağıb.

Metbuat.az "Xəzər Xəbər"ə istinadən xəbər verir ki, bu kəndlərdə qarın hündürlüyü 1, metrə çatıb. Qarın yağması bir sıra problemi də özü ilə gətirib. Kəndə gedən yol bağlanıb. Sakinlər görüntüləri və müsahibələrini özləri telefonla çəkərək "Xəzər Xəbər"ə göndəriblər.

Dəniz səviyyəsdinən 2493 metr hündürlükdə olan Alar kəndinin yolunun açılması ilə bağlı Yardımlı Rayon İcra Hakimiyyətinin gördüyü işləri öyrənmək məqsədilə qurumun başçısının müavinləri ilə əlaqə saxlamağa çalışdıq. Lakin zənglərimizə cavab verən olmadı. Yardımlı rayonunun Alar kənd bələdiyyəsinin sədri Alımirzə Sabiroğlu isə bildirdi ki, bu gün günün ikinci yarısında kəndə texnika göndərilib və yol qardan təmizlənərək açılıb.

Ötən gündən Lerikə yağan qarın hündürlüyü isə 62 sm-ə qədər çatıb. Qarın ən çox yağdığı yerlərdən biri rayonun Çayrud kəndidir.

"Xəzər Xəbər"in votsap nömrəsinə göndərilən karlardan görünür ki, kənd ərazisində texnika qarın təmizlənməsində çətinlik çəkir.

Daha ətraflı videoda:

