"Neftçi" bu gün "Zirə" ilə qarşılaşacaq

"Neftçi" Misli Premyer Liqasının XXII turunda bu gün "Zirə" ilə üz-üzə gələcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, oyun Zirə İdman Kompleksinin stadionunda, saat 19:00-da start götürəcək.

"Qartallar" 39 xalla üçüncü, "ağ-qaralar" 21 xalla yeddinci pillədə qərarlaşıb.

Günün ilk matçında isə "Araz-Naxçıvan" "Kəpəz"i qəbul edəcək. Görüş “Liv Bona Dea Arena”da, saat 16:00-da başlayacaq. Naxçıvan təmsilçisi 43 xalla ikinci, Gəncə klubu 17 xalla 9-cu pillədə qərarlaşıb.

Azərbaycan Premyer Liqası

III dövrə, XXII tur

10 fevral

16:00. “Araz-Naxçıvan” – “Kəpəz”

Hakimlər: Kamal Umudlu, Vüsal Məmmədov, Rəhman İmami, Kamran Əliyev.

VAR: Rauf Cabarov.

AVAR: Elşad Abdullayev.

Hakim-inspektor: Zöhrab Qədiyev.

AFFA nümayəndəsi: Elman Musayev.

“Liv Bona Dea Arena”



19:00. “Zirə” – “Neftçi”

Hakimlər: Əliyar Ağayev, Akif Əmirəli, Müslüm Əliyev, Kamranbəy Rəhimov.

VAR: Rauf Allahverdiyev.

AVAR: Kamran Bayramov.

Hakim-inspektor: Ceyhun Haşımov.

AFFA nümayəndəsi: Elgiz Abbasov.

Zirə İdman Kompleksinin stadionu

Qeyd edək ki, ötən gün "Şamaxı" evdə "Sumqayıt"ı (1:0), "Sabah" isə "Turan Tovuz"u (2:1) məğlub edib. Tura noyabrın 11-də "Qarabağ" - "Səbail" qarşılaşması ilə yekun vurulacaq.

