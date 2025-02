Emin Əmrullayevdən iki yeni təyinat - FOTO

Təhsil Tələbə Krediti Fondunun İdarə Heyətidə yeni təyinatlar həyata kemirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev müvafiq əmr imzalayıb.

Bəhruz Əzimov Təhsil Tələbə Krediti Fondunun İdarə Heyətinin sədri vəzifəsinə təyin edilib.

Bundan əvvəl Fondun sədr müavini vəzifəsində çalışan B.Əzimov informasiya işlənməsinin və idarəetmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri ixtisası üzrə bakalavr, biznesin təşkili və idarəolunması ixtisası üzrə magistr təhsili alıb.

Emin Əmrullayevin digər əmri ilə Rüfət Tağızadə Təhsil Tələbə Krediti Fondunun İdarə Heyətinin sədr müavini vəzifəsinə təyin olunub.

O, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi və Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi ixtisasını bitirib.

R.Tağızadə bundan əvvəl Elm və Təhsil Nazirliyinin Peşə təhsili siyasəti şöbəsinin müdir müavini vəzifəsində çalışıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.