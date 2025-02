Torpaqla bağlı rüsumlar yüksəkdir? - AÇIQLAMA

Torpaq sahəsinin bağışlanması və ya satılması zamanı tətbiq olunan rüsumlar arasında fərqlər mövcuddur. Bağışlama əməliyyatı zamanı rüsumların yüksək olması ilə bağlı sosial mediada şikayətlənən vətəndaşlar var.

Bəs Azərbaycanda torpaqla bağlı rüsumlar yüksəkdirmi?

Mövzu ilə bağlı Metbuat.az-a açıqlama verən əmlak eksperti Elnur Azadov Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin sənəd mübadiləsi və sənədləşmə işləri üçün müəyyən etdiyi rüsumların kifayət qədər baha olduğunu təsdiqləyib:

“Lakin bu rüsumlar aidiyyəti qurum tərəfindən təsdiq edilib və tariflər özbaşına müəyyən edilə bilməz. Yəqin ki, qiymətlərin təsdiqlənməsi Tarif Şurası və ya müvafiq dövlət qurumları tərəfindən həyata keçirilir. İlkin olaraq, qiymətlərin formalaşdırılması həmin dövlət qurumunun özündən başlayır. Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin kifayət qədər maliyyə vəsaiti olsa da, onlar texniki sənədlərin hazırlanması və sənəd mübadiləsinin aparılması üçün yüksək rüsumlar tətbiq edirlər”.

Ekspertin sözlərinə görə, əgər sənədləşmə prosesi qurum və ya idarə daxilində həyata keçirilirsə və böyük məbləğdə xərc tələb etmirsə, bu xidmətlərin qiyməti vətəndaşlar üçün əlçatan olmalıdır:

“Lakin proses çətinlik tələb edirsə, məsələn, müəyyən bir əraziyə getmək, koordinatları ölçmək və dəyərləndirmək lazımdırsa, bu zaman sənədləşmə işlərinin baha başa gəlməsi məntiqlidir. Əgər sənədlərin maya dəyəri yüksək deyilsə, amma müvafiq qurum bu yolla öz büdcəsini artırmağa çalışırsa, bu, haqlı narazılıq yarada bilər. Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti publik hüquqi şəxsdir və öz büdcələrini özləri formalaşdırır, bu baxıımdan qiymətin yuxarı olması həmin təşkilatın marağındadır. Lakin bu, onların rüsumları süni şəkildə artırmaq hüququna malik olduqları anlamına gəlməməlidir. Vətəndaşlar üçün bu xidmətlər daha münasib və əlçatan olmalıdır”.

Qeyd edək ki, torpaq üzərində mülkiyyət hüquqlarının dövlət qeydiyyatına alınması barədə elektron çıxarışların verilməsi 50 manatdır. Bəzi torpaqların sahəsi isə 1,0 ha-dək olduqda və 15 iş gününə verildikdə 620 təşkil edir. Digər dövlət rüsumları ilə buradan tanış ola bilərsiniz.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.