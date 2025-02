Penaltilərlə bağlı qayda dəyişikliyi təklif edildi

FİFA-nın baş hakimi Pyerluici Kollina penaltilərlə bağlı qayda dəyişikliyi təklif edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bildirib ki, əlavə vaxtdan sonra penaltilər seriyasında olduğu kimi oyunçulara penaltilər zamanı ikinci zərbəni vurmaq imkanı verilməməlidir. Kollina “La Repubblica” qəzetinə müsahibəsində bildirib ki, penaltidən fərqlənmə şansı onsuz da çoxdur. Buna görə də, birinci zərbənin qaytarılmasından sonra ikinci zərbənin vurula bilməsi qapıçıların işini daha da çətinləşdirir. Kollina hesab edir ki, qapıçı topu qaytarandan sonra oyun qapıdan zərbə ilə davam etməlidir. Kollina penaltilər zamanı cərimə xəttindən kənarda gözləyən və sonra mümkün qədər tez qapıya doğru qaçan oyunçuları sevmədiyini bildirib.

O, həmçinin qeyd edib ki, cərimə meydançasındakı sıxlıq səbəbindən tez-tez cərimə zərbələrindən sonra xaotik səhnələr baş verir.

