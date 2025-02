Türkiyə nəhəngi Bruyne ilə görüşdü - İlin transferi

“Qalatasaray” mövsümün sonunda “Mançester Siti”dən Kevin De Bruyneni heyətinə qatmaq üçün işlərə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə nəhəngi mövsümün sonunda "Mançester Siti" ilə müqaviləsi başa çatacaq Kevin De Bruyneni yarımmüdafiə xəttini gücləndirmək üçün transfer etmək istəyir. “AS” qəzetinin məlumatına görə, “Qalatasaray” menecerləri fasilədə Kevin De Bruyne ilə görüşüb. “Qalatasaray” belçikalı super ulduza təklif irəli sürüb. Xəbərə görə, Kevin De Bruyne ilə yanaşı, belçikalı ulduzun komanda yoldaşı İlkay Gündoğan da yeni mövsümdə "Qalatasaray"ın formasını geyinə bilər.

Qeyd edək ki, Kevin De Bruyne “Mançester Siti”nin heyətində 408 oyunda forma geyinib. 105 qol vurub və 173 məhsuldar ötürmə edib. Belçikalı ulduz 18 kubok qazanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.