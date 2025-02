Peru polisi fevralın 14-də kapibara paltarı geyinərək narkotik satıcılarını yaxalayıb.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu geyimli polislər insanlara “Sevgilindən hədiyyə var” deyərək qapılarını açıb.

Nəticədə narkotik satıcıları yaxanlanıb.

Qeyd edək ki, polis qrupları keçən il də eyni taktikadan istifadə edən bir çox şübhəlini saxlamışdı.

