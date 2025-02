Xalq artisti Arif Babayev "“Heydər Əliyevin 100 illiyi (1923–2023)” yubiley medalı ilə təltif olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Mədəniyyət Nazirliyi məlumat verib.

Qeyd edək ki, A. Babayev keçən il Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin fəxri diplomu ilə təltif olunub.

