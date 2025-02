DİN gücləndirilmiş iş rejimində çalışır

Polis əməkdaşları hava şəraiti ilə əlaqədar gücləndirilmiş rejimdə xidmət aparır.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlumatı nazirlik yayıb.

Xəbərdə deyilir: "Yolun buz bağlaması səbəbindən Bakı Beynəlxalq Avtovağzalın qarşısından, Bakı Dariəvi avtomobil yolu-Lökbatan dairəsi istiqamətində nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq edilib.

Bir daha sürücülərdən xahiş edirik sürət həddini hava şəraitinə uyğun tənzim etsinlər, ötmə əməliyyatından və qəfil manevrlərdən çəkinsinlər. Təcrübəsi az olan sürücülər buz bağlayan yollarda avtomobil idarə etmələri tövsiyə edilmir".

