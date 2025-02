Ən çox doğum halları bu rayonumuzda qeydə alınır - STATİSTİKA

Xəbər verdiyimiz kimi, 2024-cü ildə Ədliyyə Nazirliyinin rayon (şəhər) qeydiyyat şöbələri tərəfindən 102310 doğulan körpə qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatında qeyd olunub.

Bildirilib ki, bununla 2023- cü illə müqayisədə əhalinin hər 1000 nəfərinə bu göstərici azalaraq 11,1-dən 10,0-a düşüb.

Qeyd edilib ki, əhalinin hər 1000 nəfərinə doğum səviyyəsi Dağlıq Şirvan (12,6), Lənkəran-Astara (11,9), Qarabağ və Şərqi Zəngəzur (11,8), Quba-Xaçmaz və Mil-Muğan (11,5), Mərkəzi Aran (11,4), Şirvan-Salyan (11,2), Qazax-Tovuz (11,0) iqtisadi rayonlarında ölkə göstəricisindən (10,0) yüksək olub.

