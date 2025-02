Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi yanında Suların İstifadəsinə və Mühafizəsinə Dövlət Nəzarəti Xidmətinə mətbuat katibi təyin olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu vəzifəyə jurnalist Xanlar Mehdiyev təyinat alıb.

Qeyd edək ki, Xanlar Mehdiyev İctimai televiziyada fəaliyyət göstərib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.