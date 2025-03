Tovuzda bədbəxt hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, rayonun Aşağı Öysüzlü kənd sakini 2023-cü il təvəllüdlü Yusif Alıyev martın 1-i saat 01 radələrində nəfəs borusunda yad cisim qalması nəticəsində xəstəxanaya aparılarkən ölüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.