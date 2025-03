Almaniyanın cənub-qərbində yerləşən Manhaym şəhərində naməlum şəxs avtomobilini insanların üzərinə sürüb.

Metbuat.az Qafqazinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində 2 nəfər həlak olub, daha 25 nəfər isə xəsarət alıb.

İnsidenti törədən şəxs saxlanılıb. Onun hadisəni bilərəkdən törətdiyi və ya bunun bədbəxt hadisə olması hələ məlum deyil.

Hazırda hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları şəhəri əhatəyə alıb.

