AFFA iki komandaya texniki məğlubiyyət verdi

AFFA İntizam Komitəsi 2-ci liqada baş tutmayan matçlarla bağlı cəzaları açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qara görə “Şahdağ Qusar”la oyuna gələ bilməyən “Kür-Araz” texniki məğlubiyyət alıb.

Həmçinin komanda 400 manat cərimə edilib.

“Ağdaş” – “Şimal” oyunu meydan sahibi “Ağdaş” komandası vaxtında stadionu hazır vəziyyətə gətirmədiyinə, oyun günü planını pozduğuna, AFFA nümayəndəsinin tələblərini yerinə yetirmədiyinə, eyni zamanda oyunun başlama vaxtından 45 dəqiqə sonra Təcili Tibbi Yardım avtomobili olmadığına görə baş tutmadığı üçün “Ağdaş” komandasına 0:3 hesablı texniki məğlubiyyət verilib.

Həmçinin komanda 250 manat cərimə olunub.

