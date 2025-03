Tikinti materiallarının qiyməti artacaq - AÇIQLAMA

Mart və aprel ayları tikinti və təmir işləri üçün ən uyğun dövrlərdən hesab edilir. Bu aylarda hava şəraiti daha əlverişli olur, nəqliyyat və material təchizatı ilə bağlı çətinliklər azalır və tikinti işlərinin başlaması üçün yaxşı şərait yaranır. Bəs bu dövrdə tikinti məhsulları bazarında vəziyyət necə dəyişir?

Azərbaycan Qiymətləndiricilər Cəmiyyətinin sədri, iqtisadçı ekspert Vüqar Oruc Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, mart və aprel aylarında inşaat işləri intensivləşir. Bu da inşaat materialları bazarında aktivliyin artmasına və paralel olaraq qiymətlərin yüksəlməsinə səbəb olur:

“Tələbatın artması qiymətlərin bahalaşmasını qaçılmaz edir. Lakin bu il mart ayının Ramazan bayramına təsadüf etməsi ötən illərlə müqayisədə aktivliyin bir qədər aşağı olacağını göstərir. Buna baxmayaraq, tikinti mövsümünün başlanması, manatın məzənnəsindəki dəyişikliklər, ölkə iqtisadiyyatının böyüməsi və işğaldan azad edilən ərazilərdə aparılan bərpa-quruculuq işləri, infrastrukturun yenidən qurulması və s. inşaat materialları bazarında aktivliyi artıra bilər və biz bunu gözləyirik. Fors-major hallar baş verməzsə, bazardakı mövcud tendensiyalar davam edəcək. Potensial risklərdən biri Azərbaycanın əsas inşaat materialları tədarükçüsü olan Rusiya ilə ticari münasibətlərdə mümkün problemlərdir. Əgər bu münasibətlər stabil qalarsa, bazarda ciddi bir çətinlik gözlənilmir. Digər potensial risklər sırasında devalvasiya və monetar siyasətdə mümkün dəyişikliklər də var. Bu hadisələr baş verməsə, proqnozlarımız öz qüvvəsində qalacaq”.

Ekspertin sözlərinə görə, yanvar və fevral aylarında inşaat materiallarının qiymətində ötən illə müqayisədə ayrı-ayrı tikinti materiallarında 3,5% - 5,7% civarında artım müşahidə edilib:

“Mart və aprel aylarında da bu tendensiyanın davam edəcəyi gözlənilir. Ümumilikdə, tikinti mövsümündən sonra inşaat materialı bazarında qiymətlərin təxminən 12% bahalaşacağı proqnozlaşdırılır. Eyni zamanda daşınmaz əmlak bazarında da 15-20% aralığında qiymət artımı müşahidə edilə bilər. İnşaat sektorundakı aktivlik iqtisadiyyatın böyüməsi və tikinti layihələrinin miqyasının genişlənməsi ilə bağlıdır. Əvvəllər daha kiçikmiqyaslı tikintilər üstünlük təşkil edirdisə, indi həm ölkənin investisiya cazibədarlığının artması, həm də Qarabağda aparılan bərpa işləri daha böyük tələbat formalaşdırır. Bu, böyük bazar paylarının artmasına səbəb olub. Hal-hazırda bazarda elə bir proses gedir ki, yaxın müddətdə monopoliyanın yaranması mümkündür, yəni kiçik tacirlərin yerini böyük maqnatlar tuta bilər. Bu proqnoz inşaat materialları bazarındakı əldə etdiyimiz dinamikanın nəticəsinə əsaslanaraq irəli sürülür. Ənənəvi olaraq ucuz inşaat materialları əldə etmək və daha böyük həcmdə satış imkanı olan müştərilərə xidmət göstərmək məqsədilə bazarın kiçik oyunçuları sıradan çıxır. Böyük oyunçular isə öz mövqelərini daha da gücləndirir. Bu, qiymətlərin tənzimlənməsinin asanlaşmasına gətirib çıxaracaq. Bazarda oyunçuların sayı azaldıqca qiymətlərdə monopoliya yaratmaq imkanları da genişlənir”.

V.Oruc yerli və xarici məhsullardan da bəhs edib:

“Yerli istehsal olan materiallar – alçipan, gips, sement köməkçi materiallardır, xaricdən gətirilən materiallarla müqayisədə keyfiyyət baxımından fərqlənir. Lakin ümumilikdə qiymət artımının əsas hissəsi yerli materiallardan deyil, nəqliyyat vasitəsilə gətirilən və gömrükdən keçirilən mallarda daha çox müşahidə edilir. Bu baxımdan taxta, metal məmulatları və inşaat materialları bahalaşmağa daha çox meyillidir. Köməkçi vasitələr, məsələn, armatur və s. isə qiymət baxımından daha az artım göstərəcək. Qiymət artımı isə mart ayının ilk həftələrində hiss olunmayacaq. Yəqin ki, mart ayının sonunda və ya aprel ayının əvvəllərində daha aydın şəkildə özünü göstərəcək”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.