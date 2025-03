Azərbaycanda devalvasiya olacaq? - AÇIQLAMA

Azərbaycanda devalvasiya ehtimalı mütəmadi olaraq iqtisadi müzakirələrin mövzusudur. Son dövrlərdə manatın məzənnəsi stabil qalsa da, qlobal iqtisadi proseslər, neftin qiymətindəki dalğalanmalar və ölkənin ticarət balansı bu məsələyə təsir edən əsas amillərdəndir.

Bəs Azərbaycanda devalvasiya gözlənilirmi?

Metbuat.az-a danışan iqtisadçı Eldəniz Əmirov bildirib ki, bu mövzuda birmənalı şəkildə “olacaq” və yaxud “olmayacaq” demək doğru deyil:

“Sadəcə olaraq bu gün ölkəmizdə olan makroiqtisadi durum ölkədə devalvasiyanın olmaması üçün kifayət qədər əlverişlidir. Devalvasiyanın olması isə ölkə iqtisadiyyatı üçün ciddi problemlər yarada bilər”.

“Hesab edirəm ki, hökumət bunu bildiyinə görə, eyni zamanda devalvasiyanın olmaması üçün kifayət qədər resurslar olduğuna və dollara olan tələbin qorxulu həddə artmadığına görə yaxın müddətdə devalvasiyanın olacağını gözləmirəm”, - deyə iqtisadçı qeyd edib.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.