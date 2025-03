Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Neft Emalı Zavodunda yanğın hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, fövqəladə hallar naziri, general-polkovnik Kəmaləddin Heydərov Neft Emalı Zavodunun ərazisində baş vermiş yanğın yerinə gəlib.

