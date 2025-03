Xalq artisti Səidə Quliyevaya ağır itki üz verib.

Metbuat.az Yenicag.az-a istinadən xəbər verir ki, aktrisanın doğum günündə anası dünyasını dəyişib.

Onu təbrik etmək üçün zəng etmişdik, acı xəbər eşitdik. Xalq artisti gözyaşları içərisində anasını itirdiyini söylədi:

"Anam səhər saatlarında dünyasını dəyişdi. Uzun müddət idi ki. xəstəlikdən əziyyət çəkirdi. Doğum günümdə anamı itirdim. Yaşı çox idi, amma ananın yaşı olmur. Mənim üçün çox ağırdır".

