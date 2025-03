Fantastik təklif alan Yamal "Barselona" ilə bağlı qərarını verdi

Lamine Yamalın meneceri Jorge Mendes futbolçunun müqaviləsinin yenilənməsi ilə bağlı “Barselona”nın prezidenti Joan Laporta və idman direktoru Deko ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüşdən sonra açıqlama verən menecer, danışıqların məhsuldar keçdiyini ifadə edib. Məlumata görə, Yamalın hazırki müqaviləsi 2026-cı ildə yekunlaşır. Jorge Mendes futbolçunun klubu ilə müqaviləsini yeniləyəcəyini ifadə edib. “Mundo Deportivo”nun xəbərinə görə, “Barselona” Yamalla müqaviləni 2030-cu ilə qədər artıracaq.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl “Barselona” Qavi, Pau Kubarsi və digər istedadlı futbolçularla müqaviləni artırıb. Lamine Yamala Avropa nəhənglərindən təkliflər olduğu barədə xəbərlər dərc edilmişdi.

