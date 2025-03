Elektrik doldurma məntəqələri ilə bağlı yenilik edilir

Azərbaycanda elektrik avtomobillərinin sayının artması ilə əlaqədar olaraq elektrik doldurma məntəqələrinin şəbəkəsi də genişlənməkdədir. Bakı və digər böyük şəhərlərdə, eləcə də magistral yollar üzərində müxtəlif gücə malik şarj məntəqələri quraşdırılır.

Nəqliyyat eksperti Aslan Əsədov Metbuat.az-a açıqlamasında deyib ki, keçən ilin dekabr ayında ölkə başçısının sərəncamı ilə elektromobillərin doldurma məntəqələrinin təşkil olunması ilə bağlı müvafiq addımlar atılıb:

“Bu məqsədlə Azərbaycan aidiyyəti qurumlarına, o cümlədən SOCAR Dövlət Neft Şirkətinə, “Azərişıq” və digər qurumlara tapşırıqlar verildi. Tapşırıqlarda yanacaqdoldurma məntəqələrinin sayının artırılması və bu məntəqələrdə elektriklə doldurma imkanlarının yaradılması nəzərdə tutulurdu. Hazırda paytaxtda bir neçə yerdə belə məntəqələr mövcuddur. Məsələn, Tbilisi prospektindəki SOCAR yanacaqdoldurma məntəqələrində və bəzi digər ərazilərdə elektrikli doldurma məntəqələri fəaliyyət göstərir. Lakin ümumilikdə ölkə ərazisində hələ ki elektrikli doldurma məntəqələrinin sayı çox deyil”.

“Azərişıq”dan Metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, ölkə ərazisində ümumilikdə 500-dək EDM quraşdırılıb. Onun 130-a qədərini “Azərişıq” ASC quraşdırıb. Qalanları isə özəl qrumlar tərəfindən quraşdırılıb.

Həmçinin qeyd olunub ki, vahid elektrik doldurma platforması yaradılacaq və bütün EDM-lərin harada yerləşdiyi bu platformada görünəcək.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

