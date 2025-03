Yeni mikrob növü aşkarlandı

Çin alimləri okeanın hadal zonası kimi tanınan ən dərin hissəsində 7 564 mikrob növü aşkar ediblər. Onların əksəriyyəti əvvəllər elmə məlum deyildi.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, araşdırmanın nəticələri “Cell” jurnalında dərc olunub.

Tədqiqatçılar okeanın dərinliklərində unikal mikroorqanizmlər aşkarlayıblar, burada həyat dünyadan mümkün qədər uzaq şəraitdə inkişaf edir. Hadal zonası su səthindən 6-11 kilometr dərinlikdə yerləşir. Son dərəcə yüksək təzyiq, böyük temperatur boşluğu, işığın olmaması və unikal kimyəvi mühit ilə xarakterizə olunur.

Alimlər idarə olunan sualtı nəqliyyat vasitəsi ilə bu zonalardan birinə 33 dəfə eniblər. Çöküntü və su nümunələrini tədqiq etdikdən sonra 7 564 növ mikrob tapıblar ki, onların təxminən 90 %-i elm üçün yenidir. Bu mikrobiom nəinki inanılmaz dərəcədə müxtəlifdir, həm də aşağı temperaturlara, yüksək təzyiqə və qida çatışmazlığına uyğunlaşıb.

Alimlərin fikrincə, bu mikroorqanizmlər iki fərqli sağ qalma strategiyasından istifadə edirlər. Bəzilərinin sadələşdirilmiş genomları var ki, bu da onlara ekstremal şəraitin öhdəsindən səmərəli şəkildə gəlməyə imkan verir. Digərlərinin daha böyük genomları var ki, bu da onlara uyğunlaşmaq üçün çox yönlülük və daha geniş spektrli maddələrdən qida kimi istifadə etmək imkanı yaradır.

