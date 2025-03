8 günlə bağlı xəbərdarlıq - Ehtiyatlı olun

Astroloji baxımdan aprel ayında bəzi günlər Merkuri retrogradı, tutulmalar və planetlərin çətin bucaqları səbəbindən daha gərgin və uğursuz hesab edilə bilər.

Metbuat.az 2025-ci ilin aprel ayı üçün astroloji baxımdan çətin günləri təqdim edir:

1. Merkuri retrogradı (2-25 aprel) – Merkuri ünsiyyət, sənədlər, müqavilələr və səyahətlərlə bağlı planet olduğundan bu dövrdə anlaşılmazlıqlar, gecikmələr və texniki problemlər yarana bilər. Xüsusilə 1-5 aprel və 24-25 aprel günləri daha gərgin keçə bilər, çünki Merkuri retrogradın başlanğıcı və sonu həmişə daha təsirli olur.

2. Ay tutulması (23 aprel) – Bu günlərdə emosional partlayışlar, gözlənilməz dəyişikliklər və stresli hadisələr baş verə bilər. Ailə, münasibətlər və iş həyatında ehtiyatlı olmaq tövsiyə olunur.

3. Gərgin planet bucaqları: 4 aprel – Mars və Saturnun gərgin bucağı səbəbindən səbr və dözüm tələb edən situasiyalar ola bilər. Əsəblər tarıma çəkilə bilər. 10 aprel – Günəş və Plutonun qarşıdurması güc mübarizələri, gərginlik və emosional böhranlar yarada bilər. 21 aprel – Mars və Plutonun qarşılaşması qəfil münaqişələr, aqressiya və riskli vəziyyətlərə səbəb ola bilər. Bu tarixlərdə mühüm qərarlar verməkdən, mübahisələrdən və riskli addımlardan çəkinmək daha yaxşı olar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.