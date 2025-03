Goranboyda dəhşətli intihar hadisəsi baş verib.

Metbuat.az Qafqazinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, 960-cı il təvəllüdlü Əliyev Paşa Yaşar oğlu yaşadığı Yəhərçi kəndindəki evdə özünü elektrik cərəyanına verərək intihar edib.

65 yaşlı kişi hadisə yerində ölüb.

Onun intiharı ilə bağlı Goranboy Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

