Yazıçı Yaşar Bünyad vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə yazıçı Azər Qismət məlumat yayıb.

Yazıçı müalicə üçün getdiyi Naftalan şəhərində bu gün dünyasını dəyişib.

