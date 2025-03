Şabran rayonunda ana və övladı dəm qazından zəhərlənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 1991-ci il təvəllüdlü Günay Meylaverdi və övladı, 2016-cı il təvəllüdlü Gül Meylaverdi dəm qazından zəhərlənib. Onlardan azyaşlının həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

