Bu ölkədə vərəm epidemiyası sürətlə yayılır

ABŞ-ın Kanzas ştatında 2024-cü ilin yanvar ayında başlayan vərəm (vərəm) epidemiyası sürətlə davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türk mətbuatı məlumat yayıb.

İndiyədək 147 nəfərdə vərəm aşkarlanıb, 67 nəfər isə bu xəstəlikdən aktiv şəkildə əziyyət çəkir. Qalan 80 nəfər isə simptomları olmayan, lakin infeksiya daşıyan şəxslərdir. Epidemiya səbəbindən indiyədək iki nəfər ölüb.

Vərəm COVID-19 istisna olmaqla, dünyada ən çox ölümə səbəb olan yoluxucu xəstəlikdir. Xəstəliyin tarixi minlərlə il əvvələ gedib çıxır. Bu xəstəlik eramızdan əvvəl 410-400-cü illərdə Hippokrat tərəfindən təsvir edilmiş və "israflıq xəstəliyi" adlandırılmışdır.

Vərəm hava damcı yolu vasitəsilə sürətlə yayılır.

Alimlərin fikrincə, COVID-19 pandemiyası vərəmə yoluxma hallarının qlobal miqyasda yenidən artmasına səbəb olub.

Pandemiya zamanı xəstələrin sağlamlıq mərkəzlərinə girişinin məhdudlaşdırılması erkən diaqnozun və müalicənin gecikməsinə səbəb olub.

Hal-hazırda həm aktiv, həm də gizli vərəm infeksiyalarının müalicəsində iki və ya dörd antibiotiklə kombinə edilmiş terapiya tətbiq olunur.

Mütəxəssislər vurğulayırlar ki, vərəm hələ də qlobal ictimai sağlamlıq problemidir. Xüsusilə qeyd edilir ki, simptomları olmayan insanlar illərlə xəstəliyi daşıya bilirlər. Ona görə də erkən diaqnostika və maarifləndirmə proqramları vasitəsilə ictimaiyyətin məlumatlılığının artırılması böyük əhəmiyyət kəsb edir.

