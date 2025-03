Müəllimlərin nəzərinə - İmtahanların vaxtı dəyişdirilir?

Sertifikasiya imtahanı demək olar ki, yay aylarında xüsusilə də iyunda keçirilir. Bu il hansı fənlər üzrə sertifikasiyanın təşkil edilməsinin gec açıqlanmasından dolayı bəzi müəllimlər düşünürlər ki, yəqin ki, imtahan iyunda baş tutmayacaq.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, ARTİ-nin nəzdində İnsan Resursları Mərkəzindən Azedu.az-a bildirilib ki, “Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində (ümumi təhsil üzrə təhsilverənlərə münasibətdə digər dövlət təhsil müəssisələrində) işləyən təhsilverənlərin sertifikatlaşdırma Qaydası”na əsasən, Sertifikatlaşdırmanın keçirilməsinə ən azı 1 (bir) ay qalmış onun vaxtı və yeri barədə bildiriş “Şəxsi kabinet”ə göndərilir.

