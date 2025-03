Xəbər verdiyimiz kimi, AzTV-nin texniki işçisi Rəhman Səfərov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, 1998-ci ildən etibarən AzTV-də fəaliyyət göstərib.

Rəhman Səfərov 27 illik əmək fəaliyyəti ərzində televiziyanın Təsərrüfat İşləri Departamentinin Dekorasiya qrupunda böyük usta vəzifəsində xidmət edib.

Metbuat.az onun fotosunu təqdim edir:

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

