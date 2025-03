Gəncədə 58 yaşlı kişi yanıq xəsarəti alıb.

Metbuat.az-ın APA-ya istinadən məlumatına görə, hadisə Gəncə Cihazqayırma zavodunda baş verib.

Belə ki, Ə.Xudiyev bədənin bir çox hissənin yanığı diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Dərhal 58 yaşlı kişiyə yardım edilib, vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Məlumata görə, Ə.Xudiyev zavodun vanna otağında duş qəbul edən zaman su qızdırıcı partlayıb, nəticədə o ağır yanıq xəsarətləri alıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.