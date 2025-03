Onlar nə vaxt Azərbaycana ekstradisiya olunacaq?

Xəbər verdiyimiz kimi, xaricdə yaşayan və təqsirləndirilən azərbaycanlı mühacirlər Qabil Məmmədov, Qurban Məmmədov, Tural Sadıqlı, Məhəmməd Mirzəli və Elşad Məmmədov Baş Prokurorluqdan çağırılıblar. Bu qərar onların Azərbaycanda törətdikləri cinayətlərə görə ekstradisiya olunması məsələsini gündəmə gətirir.

Millət vəkili Azay Quliyev Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, onların fəaliyyəti hamı tərəfindən bilinir və onların Azərbaycanın mentalitetini, milli və mənəvi dəyərlərini tapdalayan, qanunları kobud şəkildə pozan kifayət qədər əməlləri var:

“Əgər onlar törətdikləri cinayət əməllərinə, milli-mənəvi dəyərləri tapdaladıqlarına görə məsuliyyətdən kənar qalacaqlarını düşünürlərsə, böyük səhv edirlər. Göründüyü kimi, artıq Respublikanın Baş Prokurorluğu onların hər biri ilə bağlı cinayət işi qaldırıb və mən əminəm ki, gec-tez onlar tutulacaq, həbs olunacaq və qanun qarşısında cavab verəcəklər. Bu məsələdə heç kimin şübhəsi olmasın. Hüquqi prosedurlar müəyyən ediləcək, aktuallıq qazanacaq. Belə şəxslərin tapılıb qanun qarşısında cavab verməsi üçün dövlət hərəkətə keçib. Heç kimə, heç bir şəxsə belə bir imkan tanınmayıb ki, o, bütün qırmızı xətləri keçərək çərçivələri pozsun. Bu şəxsləri mühacir də, müxalif də adlandırmaq olmaz. Mən deyərdim ki, onlar əxlaqi və mənəvi keyfiyyətləri itirmiş bir qrup insandır”.

Millət vəkilinin fikrincə, dövlət bu məsələdə bir qədər gecikib:

“Vaxtında bu şəxslərin həbs olunub ölkəyə gətirilməsi məsələsi daha ciddi şəkildə qoyulmalı idi. Lakin hesab edirəm ki, gec də olsa, artıq bu prosesə başlanılıb. Verilən açıqlamalardan da göründüyü kimi, onlar Cinayət Məcəlləsinin bir çox maddələri ilə təqsirli biliniblər və məhkəmə onların həbs olunmasına dair qərar verib. İndi isə əsas məsələ məhkəmə qərarının icrası üçün aidiyyəti qurumlar tərəfindən lazımi işlərin aparılmasıdır. Bu prosesin nə qədər çəkəcəyi artıq hüquq-mühafizə orqanlarının fəaliyyətindən asılıdır. Lakin əgər belə bir qərar artıq verilibsə, bu o deməkdir ki, məsələ ilə bağlı müəyyən müzakirələr aparılıb və lazımi addımlar atılıb. Onların ədalət qarşısında cavab verəcəkləri gün isə uzaqda deyil”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

