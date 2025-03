Xalq artisti Ənvər Həsənov dəfn olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, mərhumla əvvəlcə evində vida mərasimi keçirilib.

Mərasimdə aktyorun ailə üzvləri, sənət dostları və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər.

Daha sonra mərhumun cənazəsi Buzovna qəbiristanlığına aparılaraq torpağa tapşırılıb.

