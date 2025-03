Arda oynamaq istədiyi klubu seçdi

"Real Madrid"in futbolçusu Arda Güler karyerası ilə bağlı qərarını verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ardanın İtaliyada oynamaq istədiyi irəli sürülür. İtaliya mətbuatında dərc edilən xəbərə görə, türk futbolçu Hakan Çalhanoğlunun da çıxış etdiyi “İnter” Arda Gülerin transferində bütün komandaları qabaqlayır. Məlumata görə, “İnter” hazırda “Komo”da çıxış edən “Real”ın keçmiş futbolçusu Niko Pazı transfer etmək üçün hərəkətə keçib. “İnter” Ardanı transfer edərsə, “Real”ın geri qaytarmaq istədiyi Niko Pazın transferindən geri çəkilə bilər.

Ardanın transferi ilə bağlı “Real” və “İnter” arasında danışıqların məhsuldar keçdiyi irəli sürülüb. Bildirilib ki, “Real” Arda Güler üzərində nəzarəti itirmək istəmədiyi üçün onu icarə və ya geri almaq bəndi ilə göndərə bilər.

