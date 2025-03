“Kapital Bank” ASC-nin rəhbərliyində dəyişiklik olub.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Fərid Məmmədov bankın Müşahidə Şurasına yeni sədr təyin edilib. O bu vəzifədə Rövşən Allahverdiyevi əvəzləyib.

Qeyd edək ki, Fərid Məmmədov həmçinin, "PAŞA Holdinq"in Direktorun Müavini, "PAŞA Bank Türkiyə" və "PAŞA Texnologiya"nın Müşahidə Şuralarının üzvü vəzifələrini icra edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.