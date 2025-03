Nəzarətə götürülən İmamoğludan ilk açıqlama - FOTO

İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyə sədri Əkrəm İmamoğlunun “X” hesabında paylaşım edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, mesaj Əkrəm İmamoğlunun əlyazması ilə paylaşılıb. Paylaşımda, “Edilən fitnələrə, tələlərə, yalanlara, insanların haqqını tapdalayanlara, xalqın iradəsini oğurlayanlara millətimiz lazımi cavabı verəcək. Əvvəlcə Allaha, sonra millətimizə əmanətəm! Hörmətlə" - deyə qeyd edilib.

Qeyd edək ki, aralarında Əkrəm İmamoğlunun da olduğu 100 şübhəli “cinayət təşkilatının lideri olmaq”, “cinayətkar təşkilata üzv olmaq”, “qəsb”, “rüşvət alma”, “ağır fırıldaqçılıq”, “qanunsuz olaraq şəxsi məlumatların əldə edilməsi” və “tender saxtakarlığı” ittihamları ilə saxlanılıb. İstintaqda İmamoğlunun cinayət təşkilatının rəhbəri olduğu vurğulanıb.

