Qax rayonunda evdə iynə vurulan qadın şoka düşərək ölüb.

Metbuat.az Report-a xəbər verir ki, hadisə ötən gün baş verib.

1963-cü il təvəllüdlü Qax rayonu, Tasmalı kənd sakini Şəfəq Mürsəl qızı Şabanova ev şəraitində inyeksiya olunan “Seftriakson” dərmanın əks təsirindən anafilaktik şoka düşərək ölüb.

Faktla bağlı Qax rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

