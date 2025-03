Mingəçevirdə bir nəfərin ölümü ilə nəticələnən partlayış baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, şəhərin Heydər Əliyev prospekti 43 ünvanında yerləşən binadakı mənzildə partlayış olub.

Hadisə nəticəsində 1941-ci il təvəllüdlü Osmanova Rahilə evdə qaz sızmasından baş vermiş partlayışda yanaraq ölüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

