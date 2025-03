Bu gün 2024/25 UEFA Millətlər Liqası pley-off mərhələsinin cavab görüşləri keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, səkkiz oyunda kimin hansı liqada çıxış edəcəyi müəyyənləşəcək.

Günün ilk matçında Gürcüstan millisi Ermənistanı qəbul edib.

Oyun gürcülərin 6:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

