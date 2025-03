Bu gün UEFA Millətlər Liqasında 1/4 final və pley-off mərhələsinin cavab oyunları keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, A Liqasına yüksəlmək uğrunda mübarizə aparan Türkiyə səfərdə Macarıstanla qarşılaşıb.

Qonaqlar rəqibini 3 cavabsız qolla məğlub edib və adını A Liqasına yazdırmağı bacarıb.

