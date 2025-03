Biləsuvar rayonunun Ağayrı kənd bələdiyyəsinin sədri Allahverdi Zeynalov vəfat edib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, özünüidarəetmə orqanının başçısı 72 yaşında olub.

Onun ürəktutmasından vəfat etdiyi bildirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.