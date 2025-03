Beyoğlu səmtinin bələdiyyə sədri İnan Güney İstanbul Respublika Prokurorluğuna çağırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə KİV məlumat yayıb.

Onun İBB işi üzrə dindirildiyi bildirilib. Digər təfərrüatlar açıqlanmayıb.

