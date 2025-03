Almaniyada Azərbaycan bayrağı dalğalandı - FOTO

Azərbaycanın Almaniyadakı səfiri Nəsimi Ağayev Hessen şəhərinə səfər edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə N.Ağayev sosial şəbəkə hesabında yazıb.

O qeyd edib: "Hessen əyalət parlamentində son dərəcə səmimi qəbula görə Ştat Parlamentinin prezidenti Astrid Valmanna təşəkkür etmək istərdim. Etibarlı atmosferdə keçən açıq və konstruktiv söhbət ikitərəfli münasibətlərin daha da dərinləşməsinə böyük qarşılıqlı marağın olduğunu aydın göstərdi. Əməkdaşlığımızın böyük potensialı - xüsusilə iqtisadi, elmi və mədəni sahələrdə - gələcəyə yönəlmiş tərəfdaşlıq üçün əla zəmin yaradır".

Eyni zamanda səfir Hessen şəhərində Azərbaycan bayrağının dalğalandığı üçün sevindiyini bildirib və bu görüntünü şəbəkə istifadəçilərinin diqqətinə təqdim edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.